СКР возбудил дела по факту новых обстрелов Донбасса карателями ВСУ

Москва, , 11:10 — REGNUM По фактам обстрелов украинскими силовиками территории Донбасса возбуждены три новых уголовных дела. Об этом сообщает 16 октября пресс-служба СКР.

Отмечается, что украинская сторона продолжает нарушать протокол о прекращении огня в регионе. Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушают положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны, уточнили в СКР.

Сообщается, что 12 октября в результате артиллерийского обстрела одного из районов Донецка был ранен мирный житель.

«13 октября обстреляны объекты гражданской инфраструктуры в селе Марьевка под Луганском, двое погибших: женщина и 17-летняя девушка», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в ведомстве добавили, что 14 октября в результате обстрела ВСУ в исправительной колонии поселка Шахты (ДНР) погиб один из заключенных. В СКР уведомили, что по указанным трем эпизодам возбуждены уголовные дела, в настоящее время продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября по фактам обстрелов территории ДНР украинскими карателями и ранений мирных жителей республики СКР возбудил два уголовных дела.

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