Помпео прибыл в Эр-Рияд разбираться в деле с исчезновением Хашогги

Вашингтон, , 11:06 — REGNUM Государственный секретарь США Майкл Помпео прибыл с визитом в Эр-Рияд, чтобы разобраться в ситуации с загадочным исчезновением в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Сегодня, 16 октября, он намерен встретиться с королём Саудовской Аравии Салманом Аль Саудом и обсудить ход расследования этого дела.

Читайте также: Трамп: госсекретарь Помпео вылетит в Саудовскую Аравию «в течение часа»

Трамп обсудил с королем Саудовской Аравии ситуацию вокруг Хашогги

Напомним, ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп поручил Помпео немедленно отправиться в Эр-Рияд, а затем в Турцию.

Как сообщало ИА REGNUM, об исчезновении в Турции оппозиционного сирийского журналиста, работавшего обозревателем американской газеты Washington Post, Джамаля Хашогги, стало известно 2 октября. В этот день журналист вошёл в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, а спустя пять часов сопровождавшей его невесте, которую в здание дипмиссии не пустили, заявили, что Хашогги уже ушёл.

Ранее по теме: Турция нашла доказательства убийства саудовского журналиста

В консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле начался обыск

Полиция Турции выдвинула версию о предумышленном убийстве журналиста в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкая сторона заявила об имеющихся в её распоряжении видео‑ и аудиозаписях, которые доказывают вину саудовской команды за смерть Хашогги.

15 октября ситуацию вокруг пропавшего оппозиционного журналиста президент США Дональд Трамп обсудил с королём Саудовской Аравии Салманом. Добавим, что в ночь на 16 октября в рамках расследования исчезновения журналиста турецкая группа следователей провела осмотр здания консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.