Грузинский эксперт: Иванишвили – больше не лидер, он винтик «системы»

Тбилиси, , 11:06 — REGNUM Правящая партия «Грузинская мечта» проиграла борьбу с «системой», стала ее заложником, а Бидзина Иванишвили — больше не лидер, он один из винтиков этой системы, ее рядовой соучастник. Такую оценку ситуации, сложившейся в стране после публикации многочисленных компрометирующих правительство аудиозаписей, дал грузинский эксперт Гия Хухашвили в передаче «360 градусов» интернет-телевидения «Палитраньюс».

По его оценке, оппоненты проводят против «Грузинской мечты» операцию под условным названием «Бумеранг», цель которой — свалить на ныне правящую партию все те обвинения, которые предъявлялись «Единому национальному движению» в бытность его у власти.

Реакцию правящей партии на действия «системы» эксперт считает неправильной и подчеркивает, что на носящую системный характер проблему ответ должен быть системным.

«Система уже одержала победу, «Грузинская мечта» проиграла, а Бидзина Иванишвили — больше не лидер, он один из винтиков этой системы, один из рядовых соучастников. «Грузинская мечта» реагирует на конкретные дела. Не понимает одной простой вещи, что проблема носит системный характер, и на нее нужен системный ответ, а не ответ в режиме реагирования и сочинение очередных глупостей», — заявил эксперт.

14 октября вечером в эфире телекомпании «Рустави-2» были опубликованы очередные аудиозаписи бесед бывшего сотрудника прокуратуры Мирзы Субелиани, задержанного по делу об убийстве подростков на улице Хорава в Тбилиси, с депутатом парламента Виктором Джапаридзе и бывшим сотрудником министерства по делам беженцев Давидом Цухишвили. В скандальной аудиозаписи Мирза Субелиани рассказывает, как вынудили его «сесть», чтобы спасти правительство от неминуемой отставки, и как пообещали дать за содеянное «всего один год тюрьмы» и один год условно.

Субелиани также рассказывает, как сам принуждал свидетелей дать нужные показания по делам против бывших лидеров «Единого национального движения». По его словам, он вместе со своим «составом» по указанию бывшего премьера Ираклия Гарибашвили и бывших главных прокуроров Арчила Кбилашвили и Ираклия Шотадзе похищал и пытал свидетелей, чтобы те дали ожидаемые от них показания. Эти и другие откровения бывшего сотрудника прокуратуры стали основанием для очередной волны критики в адрес правящей «Грузинской мечты». Оппозиция в лице бывших и нынешних членов «Национального движения» категорически заявила о необходимости отправления в отставку Бидзины Иванишвили и его партии. Одним из таких путей отстранения «Грузинской мечты» от власти соратники экс-президента Михаила Саакашвили видят проведение в стране досрочных парламентских выборов.