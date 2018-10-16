Место для аргументов: В Госдуме хотят запретить лишать слова депутата

Москва, , 11:03 — REGNUM Госдума в ближайшее время может отменить регламентную норму, позволяющую лишить права выступления на пленарных заседаний депутата сроком до одного месяца, передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября.

«У нас есть регламентная норма, в соответствии с которой парламент может лишить права голоса депутата. Пришло время от этой нормы отказаться. Потому что депутата нельзя лишать права голоса», — сказал спикер Госдумы.

По его словам, поправки в регламент сейчас обсуждаются во фракциях и возможно в ближайшее врем эта норма будет внесена на пленарное заседание.

«Давайте исходить из того, что Дума — это место для дискуссий и аргументов. Но когда речь идет о парламенте, мы все-таки должны понимать, что это парламент, его нельзя дискредитировать, и все что здесь звучит, должно быть в рамках закона», — заявил Володин.