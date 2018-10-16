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Пашинян: Армения выходит на новый исторический этап

Политика

Премьер-министр отметил, что сегодня, 16 октября, вечером выступит с заявлением

Пашинян: Армения выходит на новый исторический этап
Иллюстрация:  primeminister.am

Ереван, 16 октября 2018, 11:00 — REGNUM  Республика Армения выходит на новый исторический этап, и по итогам этого этапа нужно довести до конца произошедшую в Армении весной ненасильственную, бархатную народную революцию. Об этом сегодня, 16 октября, перед началом заседания правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Премьер-министр отметил, что сегодня вечером выступит с заявлением.

«Сегодня важный день, и Республика Армения выходит на новый исторический этап, основной смысл которого можно резюмировать следующим образом: по итогам этого этапа нужно довести до конца произошедшую в Армении весной ненасильственную, бархатную народную революцию, но об этом я выступлю с более конкретным заявлением сегодня вечером», — сказал Пашинян.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября пресс-секретарь премьер-министра Арман Егоян сообщил, что Пашинян объявит о своей отставке 16 октября. Таким образом, премьер-министр запустит процедуру досрочных выборов в парламент.

Согласно заявлениям представленных в парламенте фракций, в течение ближайших двух недель парламентарии дважды не смогут избрать нового премьер-министра, что приведет к роспуску Национального собрания и проведению досрочных выборов в декабре.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Армении 16 октября подаст в отставку

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Политический кризис в Армении
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