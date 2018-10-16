Володин направил в суд тех, кто считает принимаемые решения авантюрой

Москва, , 10:26 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предостерег от популизма и предложил тем, кто считает принимаемые решения популистскими, подать в суд, передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября.

«Если кто-то считает решения, которые принимаются на уровне страны, авантюрой, подайте в суд, докажите!» — так отреагировал Володин на выступление депутата от КПРФ Ольги Алимовой, которое касалось и изменения пенсионной системы, она назвала принятые законы «пенсионной аферой».

«Мы с вами в 90-е годы разве не помним ситуации, которые ровно относятся к тому понятию, о котором вы говорили? Вот это авантюра была — принимать законы, которые не исполнялись, принимать обязательства, которые ничем не были подкреплены», — сказал спикер Госдумы.

Володин призвал прекратить популизм.

«Давайте заканчивать популистские выступления. Дума — место для дискуссии, но не для популизма. Популизм разрушителен, можно остаться враз без страны. Была огромная страна, но только те, кто сидел в этих парткомах должен помнить, чем это закончилось», — указал он.