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Депутат Рады рассказал о «церковном сепаратизме» на Украине

Политика

14 октября президент Украины Петр Порошенко пообещал, что Киев «защитит права священников и мирян»

Киев, 16 октября 2018, 10:23 — REGNUM  Ответственность за «церковный сепаратизм» на Украине лежит на президенте страны Петре Порошенко. Об этом сообщил лидер партии «Христианские социалисты» Михаил Добкин в эфире телеканала Newsone.

«Происходит церковный сепаратизм в открытом виде, который и благословлен президентом Украины…», — сказал депутат.

По его словам, глава государства своими действиями буквально «благословляет религиозное противостояние» в стране.

Добкин добавил, что команда президента Украины «набралась наглости» вмешиваться в межцерковные дела и выстраивать свою политическую линию. По его словам, власти Украины разрушают церковь, а не строят новую.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 октября президент Украины Петр Порошенко пообещал, что Киев «защитит права священников и мирян», а «в освященную томосом православную церковь никто никого не будет приглашать силой».

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