Главу Переславля-Залесского выберут в декабре 2018 года

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 10:23 — REGNUM В Ярославской области депутаты Переславской городской думы, скорее всего, выберут нового мэра в декабре. Председатель городской думы Сергей Корниенко внес предложение о назначении конкурса на 3 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

3 декабря состоится заседание комиссии, которая рассмотрит внесенные кандидатуры, а затем будет назначеног заседание думы, где депутаты проголосуют за нового мэра.

В голосовании смогут принять участие 2 депутата, которых изберут на довыборах 25 ноября. Кандидат на пост главы для избрания должен будет заручиться поддержкой 14 из 21 депутата городской Думы. Напомним, сейчас ни у одной партии в Переславской Думе нет большинства в две трети голосов. И не будет после довыборов — сейчас в Думе 10 депутатов от «Единой России», 7 от «Справедливой России» и 2 от КПРФ.

Пока никто открыто не заявлял о своем желании участвовать в конкурсе. Бывший исполняющий обязанности главы города Владимир Волков после своего ухода на пост и.о. мэра Ярославля в интервью газете «Независимая. Жизнь в Переславле» сказал, что видит своим преемником только Валерия Астраханцева. Астраханцев сейчас исполняет обязанности главы городского округа.

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