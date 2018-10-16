Госдума активизирует контакты с европейскими парламентами

Москва, , 10:08 — REGNUM Госдума активизирует межпарламентские контакты с национальными парламентами европейских государств, передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября.

Сегодня, 16 октября, по приглашению председателя Госдумы с официальным визитом приедет председатель нижней парламента Чехии, а делегация Госдумы во главе с первым вице-спикером нижней палаты парламента Александром Жуковым («Единая Россия») по приглашению Бундестага уже находится в Германии, где проходят встречи.

«Взаимоотношения на уровне национальных парламентов динамично развиваются. До конца года Госдуму посетят делегации Сербии и Австрии», — отметил Володин.