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Госдума активизирует контакты с европейскими парламентами

Политика

До конца года Госдуму посетят делегации Сербии и Австрии

Москва, 16 октября 2018, 10:08 — REGNUM  Госдума активизирует межпарламентские контакты с национальными парламентами европейских государств, передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября.

Сегодня, 16 октября, по приглашению председателя Госдумы с официальным визитом приедет председатель нижней парламента Чехии, а делегация Госдумы во главе с первым вице-спикером нижней палаты парламента Александром Жуковым («Единая Россия») по приглашению Бундестага уже находится в Германии, где проходят встречи.

«Взаимоотношения на уровне национальных парламентов динамично развиваются. До конца года Госдуму посетят делегации Сербии и Австрии», — отметил Володин.

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