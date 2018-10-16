Мотострелки под прикрытием Су-25СМ разгромили противника в горах КЧР

Черкесск, , 10:07 — REGNUM В горах Карачаево-Черкесии уничтожена группировка противника. Условного неприятеля нейтрализовали военнослужащие горного мотострелкового соединения и эскадрилья штурмовиков Су-25СМ в ходе учений. Об этом 16 октября сообщил руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

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Горные стрелки действовали при поддержке артиллерии и штурмовой авиации. Всего в ходе двусторонних батальонных тактических учений было уничтожено свыше 400 мишеней, имитирующих строения, живую силу и технику условного противника.

Добавим, что манёвры на горном полигоне Кобу-Баши проходят с 11 октября и завершатся до начала следующей недели. Участие в учениях принимают 1,5 тыс. военнослужащих.

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Напомним, в конце августа учебная тревога в рамках двусторонних ротных тактических учений была объявлена в мотострелковом горном соединении 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Карачаево-Черкесии. Ротные тактические группы провели двусторонние манёвры на горном полигоне Кобу-Баши. В учениях было задействовано почти 500 военнослужащих. Мероприятия боевой готовности отработал весь личный состав соединения.

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