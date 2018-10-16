Макрон о наводнении во Франции: «Все силы мобилизованы»

Париж, , 10:05 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон выразил «солидарность в лице всей нации с пострадавшими от наводнения жителями юга Франции и семьями погибших», сообщает Le Figaro.

Глава Франции сделал заявление на совместной пресс-конференции с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

«Все возможные силы по оказанию помощи мобилизованы», — добавил президент Франции, в то время как Елисейский дворец отклонил объявление о перестановках в правительстве из-за наводнения.

По последним данным в результате наводнения на юге Франции погибло по меньшей мере 13 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр ФранцииЭдуард Филипп посетил пострадавший от наводнения департамент Од.

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