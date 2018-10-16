Foreign Policy: Угроза Эр-Рияда поднять цену в пику США на нефть – блеф

Вашингтон, , 10:03 — REGNUM За прошедшие выходные напряженность в отношениях США и Саудовской Аравии из-за исчезновения оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги обострилась настолько, что Эр-Рияд был вынужден выступить с угрозой использовать свою нефть в качестве оружия, если Вашингтон введет санкции. Тем не менее большинство экспертов считают эти угрозы не более чем блефом, пишет Кис Джонсон в статье для американского издания The Foreign Policy.

По их словам, Эр-Рияд не обладает достаточной гегемонией на нефтяном рынке, как было несколько десятилетий назад, поэтому сокращение добычи с целью повышений стоимости топлива ударит по самому королевству.

«Это блеф», — отметил эксперт по Саудовской Аравии в Брукингском институте Брюс Ридел.

«У нас рычаг давления больше, чем у них», — добавил он.

Так, из-за возвращения санкций США против Ирана на рынке образовался недостаток нефти, что привело к росту цен на топливо. Саудовская Аравия, а также другие крупные производители нефти, в том числе Россия, пришли к соглашению о повышении объемов добычи для сохранения цены на нефть на нынешнем уровне.

Если Эр-Рияд пойдет на сокращение объемов добычи нефти, он нанесет вред себе, едва ли чего-то добившись, уверен глава аналитического центра Goldwyn Global Strategies Дэвид Голдвин. Он подчеркнул, что сокращение экспорта нефти из королевства подтолкнет его клиентов в Азии и Европе к ускоренному переходу на другие источники энергии, тогда как вызванное этим шагом увеличение цены тогда, когда США оказывают давление на Иран, лишь подорвет ключевой аспект политики безопасности Саудовской Аравии.

«Я не думаю, что это смена политики, скорее оплошность в расчетах», — отметил Голдвин, который указал на то, что «в королевстве паника».

С ним согласен и Мэттью Рид, вице-президент еще одного аналитического центра, занимающегося вопросами энергетики, Foreign Reports. По его мнению, вызванная резким ростом цен на нефть рецессия не в интересах самого королевства.

Тем не менее сам факт того, что Эр-Рияд использует экспорт нефти как возможное оружие против США, демонстрирует, насколько сильно изменились отношения между Саудовской Аравией и США. После Второй мировой войны оба государства установили стратегическое партнерство, в рамках которого королевство обеспечивало бесперебойные поставки нефти в обмен на гарантии своей безопасности со стороны Вашингтона.

По мере того как стали появляться и другие поставщики нефти, в том числе сами США, Саудовская Аравия перестала играть столь важную роль на глобальном рынке. Безусловно, страна по-прежнему является крупнейшим поставщиком, но она больше не может обеспечивать ту же стабильность глобального рынка, как прежде. В то же самое время объемы добычи в США выросли, и импорт, в том числе из Саудовской Аравии сократился.

«Сложившиеся отношения в опасности», — подчеркнул Голдвин. — Мы не нужны друг другу так же сильно, как раньше».

Для нынешней администрации предотвратить разрыв с Саудовской Аравией важно в связи с поставками оружия королевству, нежели для сохранения давних отношений или даже антииранского блока на Ближнем Востоке.

«Раньше у нас были стратегические отношения с Саудовской Аравией, но сейчас эти отношения стали строиться на основе конкретных интересов», — подчеркнул бывший посол США в королевстве Джеймс Б. Смит.

«Они двигались в том направлении во время правления администрации Обамы, сейчас же они очевидным образом стали носить именно такой характер», — добавил он.

Напомним, 4 октября в Стамбуле во время посещения консульства Саудовской Аравии исчез оппозиционный нынешним властям королевства журналист Джамаль Хашогги. Турецкие власти заявили о том, что он, скорее всего, был убит в дипломатическом представительстве.

Инцидент вызвал бурю негодования со стороны представителей международного сообщества, в том числе и президента США Дональда Трампа, который 14 октября пригрозил Эр-Рияду санкциями, если информация об убийстве журналиста в консульстве подтвердится.

В свою очередь, руководство Саудовской Аравии заявило, что любые шаги Вашингтона будут встречены «более значительными мерами». Эр-Рияд также напомнил о том, что играет «жизненно важную роль в глобальной экономике». Как написал один из приближенных к лидеру королевства в одном из британских изданий, в таком случае нельзя исключать достижение цены нефти отметки в $100 и $200 или более.

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