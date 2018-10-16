Миллионные премии для министров Бурятии: «За какие-такие подвиги?»

Улан-Удэ, , 09:58 — REGNUM Народный хурал (парламент) Бурятии готовится внести изменения в законопроект о премировании высокопоставленных чиновников. Республиканские министры могут рассчитывать на огромные вознаграждения.

Речь идёт о 12 миллионах рублей на 14 человек «за непосильный труд», передаёт «Ариг Ус».

Уточняется, что сейчас министры получают премии из экономии фонда оплаты труда — за счёт вакантных должностей и больничных. То есть всё, что не потратили одни чиновники, становится «бонусом» для других.

«Предусматривается премирование за выполнение особо важных и сложных заданий в кратном размере не более 0,441 от базовой ставки», — говорится в законопроекте.

Базовая ставка у министров составляет 102 489 рублей. С учётом всех расчётов и получается сумма порядка 12 млн рублей.

Председатель Народного хурала Бурятии Владимир Павлов считает, что логика в этом есть, премии получают «за хорошую работу».

«С приходом главы Республики Бурятия (Алексей Цыденов выиграл выборы главы Бурятии в сентябре 2017 года, — прим. ИА REGNUM ) правительство работает круглые сутки. Министерства работают. Очень много работы делается не только в республике, но и в Москве по софинансированию разных наших проектов, программ», — заявил Павлов.

Бурятский парламентарий Игорь Марковец уверен, что любое повышение премий надо тщательно обсуждать:

«Пока не можем поднять заработную плату учителям, надо подумать».

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Депутат Сергей Дорош заявил: «некоторые люди утверждают», что речь идёт не только о премировании министров и зампредов, но и их подчинённых.

«Профессионал всегда должен получать нормально. Но, с другой стороны, пусть сначала обоснуют — за какие-такие героические подвиги люди получат такие премии? В республике, где в среднем люди получают по 15 тысяч рублей, это, мягко говоря, вызывает недоумение», — говорит депутат Госдумы Николай Будуев.

Как уточняет бурятский телеканал, теперь премии из фонда экономии оплаты труда будут получать рядовые работники министерств. А для министров предложили отдельный фонд, как и у зампредов.

«Это чтобы не было, что министр и зампред получили всю экономию, а работники министерств совсем ни о чём», — комментирует глава Бурятии Алексей Цыденов. По его словам, ознакомившись с разделением премиальных, он нашёл там «несколько случаев не совсем справедливых».

Председатель комитета по информационной политике администрации главы и правительства Бурятии Ирина Доржиева утверждает, что дополнительных бюджетных расходов эти законодательные поправки не несут:

«Сейчас уже фонд оплаты труда министерств включает в себя те нормы, которые заложены в трудовых договорах с министрами, нормы на премии».

Депутаты Народного хурала рассмотрят законопроект 31 октября. Параллельно народные избранники обсуждают величину прожиточного минимума для пенсионеров. И в данном случае речи об огромных деньгах не идёт. Минэкономики предлагает 8846 рублей, но депутаты считают, что для северных и южных районов эта сумма должна быть разной.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, «затратными» для Бурятии являются не только министры, но и депутаты. В республиканском парламенте более 60 народных избранников, что, по мнению самих же некоторых депутатов, слишком много для маленькой республики: их количество можно «спокойно сократить» до 50.

Расходы на обеспечение деятельности Народного хурала на 2018 год превышают 250 млн рублей. В том числе фонд оплаты труда депутатов, работающих на постоянной основе, составляет 30,4 млн рублей. Затраты на возмещение расходов на осуществление депутатской деятельности — более 40 млн рублей. Более 50 млн рублей — это фонд оплаты труда помощников депутатов.

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