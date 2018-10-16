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В Астрахань из похода вернулись два малых ракетных корабля ВМФ России

Политика

Корабли вернулись в базу Каспийской флотилии после похода продолжительностью около пяти месяцев

В Астрахань из похода вернулись два малых ракетных корабля ВМФ России
DPM1971
Малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт» ВМС России

Ростов-на-Дону, 16 октября 2018, 09:57 — REGNUM  После выполнения задач в составе группировки Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море в Астрахань вернулись малые ракетные корабли (МРК) «Великий Устюг» и «Град Свияжск». Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

Отмечается, что корабли вернулись в базу Каспийской флотилии после похода продолжительностью около пяти месяцев. МРК впервые покинули пункт постоянной дислокации на столь продолжительное время, говорится в сообщении ведомства. После похода российских моряков встретили представители командования, родные и близкие, а также ветераны.

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«По традиции командирам и экипажам кораблей вручили жареных поросят», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, оба корабля участвовали в межфлотском учении, проходившем в Средиземном море с 1 по 8 сентября. Корабли Каспийской флотилии вошли в Средиземное море в июне, а в конце августа у побережья Сирии сосредоточилась группировка из десяти кораблей и двух подлодок ВМФ России.

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