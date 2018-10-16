Еще в одном селе в Одесской области обнаружили сибирскую язву

с. Николаевка-Новороссийская, Украина, , 10:00 — REGNUM В Одесской области на карантин закрыли село Николаевка-Новороссийская из-за сибирской язвы, сообщает 16 октября УНИАН.

Согласно сообщению, один из местных жителей обнаружил симптомы болезни у коровы. Прибывшие на место специалисты подтвердили заражение сибирской язвой и закрыли село на карантин до 28 октября. Люди в селе не заразились язвой.

Напомним, ранее вспышка сибирской язвы была зафиксирована в Одесской области в селе Меняйловка. С подозрениями на болезнь были госпитализированы пятеро местных жителей, у одного подтвердилось заражение язвой. В область перебросили сотрудников нацгвардии, которые должны были выстроить живую цепь вокруг села для изоляции жителей.