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В Турции арестовали 12 военнослужащих

Политика

Все они подозреваются в связях с ФЕТО

Анкара, 16 октября 2018, 09:56 — REGNUM  Правоохранительные органы Турции арестовали 12 военнослужащих, подозреваемых в связях с организацией ФЕТО, сообщает 16 октября Anadolu.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Напомним, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

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Попытка военного переворота в Турции
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