Китай и Индия намерены совместно контролировать Афганистан?

Нью-Дели, , 09:50 — REGNUM Китай и Индия совместно провели десятидневную программу обучения афганских дипломатов в Институте зарубежной службы в Нью-Дели, сообщает 15 октября агентство Синьхуа.

Данное мероприятие стало первым совместным в своем роде, проведенным Индией и Китаем для Афганистана. Посол Китая в индии Ло Чжаохуэй зачитал послание от члена Госсовета КНР и главы МИД КНР Ван И по данному случаю.

«Афганистан является важной страной нашего региона. Китай и Индия активно поддерживают мир в Афганистане и процесс его восстановления. Данная совместная программа является квинтессенцией международных усилий в помощь Афганистану и знаменует начало Китайско-Индийско-Афганского взаимодействия», — заявил глава китайского МИДа.

Китайский посол добавил, что Китай и Индия имеют общие интересы и общий взгляд на проблему Афганистана. Обе страны поддерживают мир в этой стране, а также желают скорейшего примирения всех сторон. Ло также предположил, что сотрудничество с Индией может быть расширено не только на Афганистан, но и на другие страны вроде Непала, Бутана, Мальдив, Ирана и Мьянмы.

Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж также направил обращения, которое было зачитано на мероприятии. В нем говорится, что семена совместного сотрудничества, которые были посеяны в Афганистане взросли в виде неофициального саммита между премьер-министром Индии Нерендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином, который прошел во время их встречи в китайском Ухане в апреле 2018 года.

Отметим, что Индия и Китая являются крупнейшими развивающимися странами в Азии, что порождает конкуренцию и передел сфер влияния в регионе. Иногда конфликт интересов между странами вырастает в том числе и пограничные столкновения. Однако, последние шаги по сближению Индии и Китая заставили задуматься даже американских экспертов.

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