В Совфеде не исключили повторения Украиной «Гляйвицкого инцидента»

Москва, , 09:36 — REGNUM В Совфеде не исключают, что Украина уже вплотную занята поиском предлогов для обвинения России в агрессивных действиях по типу так называемого Гляйвицкого инцидента. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич, комментируя угрозы президента Украины.

«Подобные заявления — прямое следствие учений НАТО на территории Украины. «Чистое небо» обернулось грязной риторикой, за которой могут последовать любые провокации. Не исключаю даже, что соответствующие службы на Украине уже вплотную заняты поиском предлогов для обвинения России в агрессивных действиях по типу так называемого Гляйвицкого инцидента», — сказал Клинцевич.

Совершенно очевидно, что в канун президентских выборов на Украине Петр Порошенко будет делать все, чтобы втянуть Россию в войну, видя в этом единственную возможность своего дальнейшего пребывания во власти, и здесь его интересы полностью совпадают с интересами альянса, отметил сенатор.

Россия заплатит высокую цену в случае ударов по Украине, заявил Петр Порошенко на учениях «Чистое небо — 2018».

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