Глава Администрации Президента России Антон Вайно посетит Китай с визитом

Пекин, , 09:23 — REGNUM Глава Администрации Президента России Антон Вайно прибудет в Китай 16 октября с официальным визитом, сообщает агентство Синьхуа.

Как сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Лу Кан, Вайно пробудет в Китае с 16 по 17 октября с официальным визитом по приглашению члена Политбюро ЦК Компартии Китая, члена Секретариата ЦК Компартии Китая, а также руководителя Главного управления ЦК КПК Дин Сюэсяна.

Отметим, что о целях визита Антона Вайно китайский источник не сообщает. Российская власть пока не комментирует предстоящий визит и не распространяется о его целях.