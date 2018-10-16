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Глава Администрации Президента России Антон Вайно посетит Китай с визитом

Политика

Вайно пробудет в Китае с 16 по 17 октября

Глава Администрации Президента России Антон Вайно посетит Китай с визитом
Иллюстрация: Kremlin.ru
Антон Вайно

Пекин, 16 октября 2018, 09:23 — REGNUM  Глава Администрации Президента России Антон Вайно прибудет в Китай 16 октября с официальным визитом, сообщает агентство Синьхуа.

Как сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Лу Кан, Вайно пробудет в Китае с 16 по 17 октября с официальным визитом по приглашению члена Политбюро ЦК Компартии Китая, члена Секретариата ЦК Компартии Китая, а также руководителя Главного управления ЦК КПК Дин Сюэсяна.

Отметим, что о целях визита Антона Вайно китайский источник не сообщает. Российская власть пока не комментирует предстоящий визит и не распространяется о его целях.

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Российско-китайские отношения
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