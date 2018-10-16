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Турецкий плотник доставит сирийским детям игрушки

Политика

Мужчина не может сидеть спокойно, пока соседи страдают

Анкара, 16 октября 2018, 09:25 — REGNUM  Турецкий плотник впервые за десять лет покинул свою деревню, чтобы совершить путешествие в Сирию и передать сирийским детям игрушки, сделанные вручную, сообщает 16 октября Anadolu.

«Я не мог находиться здесь, пока наши соседи в Сирии сталкиваются с преследованием и угнетением», — подчеркнул плотник.

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года, когда акции протеста переросли в военное сопротивление правительству. В конфликт сразу же вмешались террористические группировки, сломить сопротивление которых удалось лишь благодаря помощи со стороны ВКС России и военным Ирана.

Тем не менее конфликт по-прежнему не исчерпан.

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Война в Сирии
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