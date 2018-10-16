Киев заблокирован, Константинополь — вне канонического поля: Радио REGNUM

Москва, , 11:00 — REGNUM

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/755.

Читайте ранее в этом сюжете: Кому понадобились дети из России и возможен ли мир в Магасе: Радио REGNUM