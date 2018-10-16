Киев заблокирован, Константинополь — вне канонического поля: Радио REGNUM

Москва, 16 октября 2018, 11:00 — REGNUM
- В МИД Венгрии пообещали и дальше не пускать Украину на саммиты НАТО;
- Порошенко обвинил Москву в авиаударах по Украине;
- РПЦ разорвала общение с Константинополем;
- Шувалов пообещал президенту решить проблемы с внешним долгом;
- В Норвегии под землей найден корабль викингов.
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