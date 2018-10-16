Челябинский экс-министр спорта досрочно выходит на свободу

Челябинск, , 09:17 — REGNUM Бывший министр спорта Челябинской области Юрий С. скоро может выйти на свободу. Решение 16 октября принял Металлургический райсуд Челябинска, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Просьбу о досрочном освобождении поддержало руководство колонии. Этому способствовало то, что экс-чиновник активно участвовал в жизни исправительного учреждения.

Юрий С. был осуждён 28 марта. За взятки его отправили в колонию на пять лет. Задержан он был в феврале 2014 года.

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