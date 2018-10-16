Порошенко пугает Россию «высокой ценой» за возможные «действия» авиации

Киев, , 09:14 — REGNUM Российской Федерации придется заплатить «высокую цену», если Москва решится использовать военную авиацию в украинском небе. Об этом сообщил на странице в Facebook президент Украины Пётр Порошенко, комментируя авиационные учения НАТО «Чистое небо — 2018».

По его словам, сигналом для Москвы можно назвать совместные учения Украины со странами-членами НАТО «Чистое небо — 2018».

«Цена для РФ (в случае нападения на Украину)… будет очень высокой», — написал украинский лидер.

Порошенко также добавил, что ту позицию, которую демонстрируют США и страны НАТО, очень ценят на Украине.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, целью учений «Чистое небо — 2018», которые стартовали 8 октября в Хмельницкой области, является повышение уровня подготовки экипажей в исполнении тактических задач в коалиционной среде. В маневрах принимают участие девять стран.

Украина представлена более чем двумя десятками летательных аппаратов — самолеты тактической и транспортной авиации, вертолеты и беспилотные летательные аппараты.

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