Барзани осудил изгнание курдов из спорных территорий

Эрбиль, Ирак, , 09:15 — REGNUM Глава совета безопасности Иракского Курдистана Масрур Барзани раскритиковал решение Багдада изгнать курдов из спорных территория в октябре 2017 года, сообщает 16 октября Kurdistan.ru.

Заявление было сделано в годовщину утраты курдами Киркука — нефтеносной провинции, которую курды считают своей исконной землей.

Напомним, в сентябре 2017 года в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости, подавляющее число участвовавших поддержали решение автономии о выходе из состава Ирака.

Подобный плебисцит вызвал резкую негативную реакцию со стороны соседних государств, а также центрального правительства страны, что привело к конфронтации, в том числе и с применением оружия.

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