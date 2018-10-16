Глава МИД Палестины пригласил индонезийцев посетить Иерусалим

Джакарта, , 09:03 — REGNUM Министр иностранных дел Палестины Риад аль-Малики пригласил индонезийцев посетить город Иерусалим, где находится мечеть Акса, сообщает Antaranews.

«Индонезийский народ может посетить Иерусалим в качестве одной из форм поддержки Палестины», — заявил министр.

Каждый год миллионы индонезийцев совершают хадж в Саудовской Аравии, возможно, они также могут отправиться в Иерусалим, чтобы посетить мечеть Акса и остаться на два-три дня», — отметил глава МИД Палестины.

По словам министра, это бы помогло палестинской экономике в Иерусалиме.

Министр иностранных дел Палестины Риад аль-Малики выступил с публичной лекцией для преподавателей и студентов школы стратегических и глобальных исследований Университета Индонезии в сотрудничестве с министерством иностранных дел Индонезии. Мероприятие является частью Недели солидарности с палестинским народом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Индонезия поможет Палестине увеличить потенциал в области надзора за медикаментами в рамках приверженности партнерства Юг-Юг.

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