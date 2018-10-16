В Свердловской области назначен замминистра транспорта

Екатеринбург, , 08:59 — REGNUM В Свердловской области назначен заместитель регионального министра транспорта. Указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Заместителем министра назначен Денис Чегаев. К своим обязанностям он приступил уже 15 октября.

Чегаеву 33 года. Он окончил Уральский государственный университет путей сообщения (специальность «Мосты и транспортные тоннели»). В 2008-м начал работу в областном «Управлении автомобильных дорог». С 2010 года он был на посту начальника службы содержания, ремонта и диспетчеризации автомобильных дорог.

Ранее заместителем министра был Дмитрий Брусянин. На этом посту он провёл около полутора лет.