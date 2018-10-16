Брюссель, , 08:55 — REGNUM 18−19 октября в Брюсселе состоится 12-й Азиатско-европейский саммит (ASEM), сообщает официальный сайт Европейского Совета.

В саммите примут участие главы государств и правительств 51 страны Азии и Европы. Европейский союз будет представлен председателем Европейском комиссии Жаном-Клодом Юнкером. Председателем саммита выступит председатель Европейского совета Дональд Туск. Также на встрече будет присутствовать генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Ле Лыонг Минь.

Основное внимание будет уделено теме «Европа и Азия: глобальное партнерство для глобальных вызовов». Будет диалог по темам торговли и инвестиций, коммуникаций, изменения климата, терроризма, кибербезопасности и нелегальной миграции.

19 октября в рамках саммита состоится официальная встреча на высшем уровне между Европейским союзом и Южной Кореей.