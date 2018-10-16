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Казахстан намерен обжаловать решение суда США по делу экс-мэра Алма-Аты

Политика

Для дальнейшего рассмотрения дела Храпуновых необходим факт нанесения ущерба в США

Астана, 16 октября 2018, 08:53 — REGNUM  Казахстан выразил несогласие с решением окружного суда Калифорнии об отклонении претензий администрации Алма-Аты к семье бывшего мэра города Виктора Храпунова, сообщает 16 октября агентство «КазТАГ» со ссылкой на министерство юстиции республики.

Окружной суд решил, что для дальнейшего рассмотрения дела Храпуновых необходим факт нанесения ущерба в США. В министерстве отметили, что Храпунов с сообщниками выводил капиталы в США, которые вкладывались в различные проекты на территории штатов.

Опасаясь преследования и ареста счетов, Храпуновы стали выводить деньги из США и поспешно закрывать проекты. В ходе расследования финансовых схем Храпуновых раскрылись новые обстоятельства, в результате которых были инициированы новые судебные процессы. В минюсте отметили, что Казахстан планирует обжаловать решение суда США.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алма-Аты заочно приговорил бывшего мэра города Виктора Храпунова к 17 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывшего мэра Алма-Аты заочно приговорили к 17 годам тюрьмы

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Политическая жизнь Казахстана
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