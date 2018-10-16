Журналисты Бангладеш протестуют против нового закона о СМИ

Дакка, , 08:52 — REGNUM Представители СМИ Бангладеш вышли на акцию протеста против закона, ограничивающего свободу прессы, сообщает 16 октября Al Jazeera.

«Это несовместимо с интеллектуальной средой, сложившейся в современную эпоху», — заявили протестующие, требуя отмены закона о цифровой безопасности.

Напомним, 8 октября 2018 года в Бангладеш вступил в силу закон санкционирующий тюремные сроки для тех, кто тайно записывает переговоры правительственных чиновников, а также собирает на них информацию при помощи цифровых устройств.

За подобные нарушения законности виновным грозит тюремное заключение на срок до 14 лет.

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