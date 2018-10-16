Дума Екатеринбурга утвердила составы восьми комиссий

Екатеринбург, , 08:35 — REGNUM Екатеринбургская гордума утвердила персональные составы восьми комиссий. Решение было принято 16 октября на заседании думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сейчас созданные комиссии проводят свои первые заседания.

Напомним, 9 октября заседание думы оказалось фактически сорвано. Депутаты должны были утвердить составы комиссий, но сделать этого не удалось — несколько комиссий оказались не сформированы. В итоге спикер думы Игорь Володин закрыл заседание.

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