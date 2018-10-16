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Суд принял аргументы Трампа по иску порноактрисы Сторми Дэниэлс

Политика

РРанее порноактриса подала на Трампа в суд в связи с разглашением информации об их интимной связи

Вашингтон, 16 октября 2018, 08:31 — REGNUM  Поданный против президента Соединенных Штатов Дональда Трампа актрисой фильмов для взрослых Стефани Клиффорд (Сторми Дэниэлс) иск о клевете был отклонен федеральным судом США. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Суд согласен с аргументом Трампа, потому что этот «твит» представляет собой «риторическую гиперболу», обычно связанную с политикой и публичным дискурсом в США. Первая поправка (конституции США — прим. ИА REGNUM ) защищает этот тип риторического высказывания», — цитирует телеканал текст решения суда.

Следует отметить, что ранее порноактриса подала на Трампа в суд в связи с разглашением информации об их интимной связи. Впоследствии Клиффорд утверждала, что ей угрожали в связи с судебным преследованием Трампа.

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Якобы на улице к ней подошел незнакомый мужчина и потребовал «оставить Трампа в покое». Трамп в ответном «твите» назвал слова порноактрисы вымыслом, а та в ответ подала на него в суд иск о клевете.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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