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Премьер-министр Сингапура прилетит с визитом в Австрию

Политика

Лидеры двух стран дадут совместную пресс-конференцию 17 октября

Вена, 16 октября 2018, 08:30 — REGNUM  17 октября премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун прибудет в Вену для встречи с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, главой председательствующего в Совете Европейского союза государства, пишет газета Kurier.

Австрия могла бы «многому научиться у Сингапура, особенно в области образования и инноваций», заявил Курц перед визитом Ли Сяньлуна.

«Сингапур — это небольшое, безопасное и чистое государство с впечатляющим развитием: около 40 лет назад Сингапур был развивающимся государством, а теперь это открытая и глобально очень успешная экономика», — сказал канцлер.

Это будет уже третья встреча для Себастьяна Курца и Ли Сяньлуна в этом году. Австрийский канцлер посещал Сингапур в конце августа. Более всего Австрия заинтересована в тесном сотрудничестве с этим государством в области диджитализации. Также две страны хотят расширить объемы двусторонней торговли, оборот которой составляет €500 млн.

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Политическая жизнь Австрии
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