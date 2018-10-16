Премьер-министр Сингапура прилетит с визитом в Австрию

Вена, , 08:30 — REGNUM 17 октября премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун прибудет в Вену для встречи с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, главой председательствующего в Совете Европейского союза государства, пишет газета Kurier.

Австрия могла бы «многому научиться у Сингапура, особенно в области образования и инноваций», заявил Курц перед визитом Ли Сяньлуна.

«Сингапур — это небольшое, безопасное и чистое государство с впечатляющим развитием: около 40 лет назад Сингапур был развивающимся государством, а теперь это открытая и глобально очень успешная экономика», — сказал канцлер.

Это будет уже третья встреча для Себастьяна Курца и Ли Сяньлуна в этом году. Австрийский канцлер посещал Сингапур в конце августа. Более всего Австрия заинтересована в тесном сотрудничестве с этим государством в области диджитализации. Также две страны хотят расширить объемы двусторонней торговли, оборот которой составляет €500 млн.