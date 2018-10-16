В аэропорту Алма-Аты стартовали антитеррористические учения

Астана, , 08:29 — REGNUM На территории международного аэропорта Алма-Аты проходят антитеррористические учения городского оперативного штаба по борьбе с терроризмом, сообщает 16 октября агентство «КазТАГ» со ссылкой на департамент внутренних дел Алма-Аты.

Сотрудники правоохранительных органов отрабатывают навыки взаимодействия при возникновении террористической угрозы на воздушном транспорте. На время проведения антитеррористических учений действует режим ограничения.

Как сообщало ИА REGNUM, с 22 по 29 августа военнослужащие десантно-штурмовых войск Казахстана приняли участие в антитеррористических учениях государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия».

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