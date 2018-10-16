Подданный Великобритании предстанет перед судом ОАЭ по обвинению в шпионаже

Абу-Даби, , 08:28 — REGNUM Британский ученый Мэтью Хеджес обвиняется властями ОАЭ в шпионаже в пользу Соединенного Королевства, сообщает 16 октября Al Jazeera.

Подданный Великобритании был арестован в мае 2018 года, вскоре он должен предстать перед судом по обвинению в шпионаже в пользу иностранного государства, ставящем под угрозу безопасности эмиратов.

Напомним, 31-летний ученый Мэтью Хеджес обвиненным властями эмиратов в шпионаже специализировался на изучении внешней и внутренней политике ОАЭ после так называемой арабской весны. Тем не менее, правоохранительные органы ОАЭ считают это прикрытием.

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