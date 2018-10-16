Вторник, 16 Октября 2018 года
09:14:06 МСК

Подданный Великобритании предстанет перед судом ОАЭ по обвинению в шпионаже

Политика

Задержанный занимался наукой

Абу-Даби, 16 октября 2018, 08:28 — REGNUM  Британский ученый Мэтью Хеджес обвиняется властями ОАЭ в шпионаже в пользу Соединенного Королевства, сообщает 16 октября Al Jazeera.

Подданный Великобритании был арестован в мае 2018 года, вскоре он должен предстать перед судом по обвинению в шпионаже в пользу иностранного государства, ставящем под угрозу безопасности эмиратов.

Напомним, 31-летний ученый Мэтью Хеджес обвиненным властями эмиратов в шпионаже специализировался на изучении внешней и внутренней политике ОАЭ после так называемой арабской весны. Тем не менее, правоохранительные органы ОАЭ считают это прикрытием.

Читайте ранее в этом сюжете: Захвативший заложницу в Кёльне назвал себя террористом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация на Ближнем Востоке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить