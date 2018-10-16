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Глава МИД Франции и глава МИД ФРГ проведут переговоры в Париже

Политика

Эти переговоры — возможность дальнейшего углубления постоянного диалога между Францией и Германией о будущем Европейского союза

Париж, 16 октября 2018, 08:31 — REGNUM  Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан встретится со своим немецким коллегой Хайко Маасом в Париже 16 октября, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

«Франко-немецкая инициатива находится на переднем плане воссоздания более суверенной, единой и демократической Европы, и эти переговоры — возможность дальнейшего углубления постоянного диалога между Францией и Германией о будущем Европейского союза и по основным международным вопросам», — заявили в МИД Франции.

Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас обсудят европейские приоритеты, вопрос миграции, положение Ирана и ситуацию на Балканах.

Ожидается, что вечером министры посетят футбольный матч Франция — Германия в рамках Лиги Наций.

Напомним, Хайко Маас был назначен главой МИД ФРГ с марта 2018 года в четвёртом правительстве Ангелы Меркель.

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Политическая жизнь Франции
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