Ярош отозвал с передовой в Донбассе два батальона, но «война продолжается»

Киев, , 08:15 — REGNUM Два украинских национальных батальона уходят с передовой в Донбассе. Об отводе своих сторонников с фронта заявил депутат Верховной рады и лидер «Украинской добровольческой армии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сформированной на основе экстремистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Дмитрий Ярош.

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Отмечается, что линию фронта покинули 5-й и 8-й отдельные батальоны «Украинской добровольческой армии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Своё решение Ярош объяснил новой ключевой задачей, которая перед ним стоит — формирование территориальных отрядов обороны, сообщает «Обозреватель». При этом он подчеркнул, что его бойцы уходят с передовой, но «не выходят из войны».

«Самое главное задание для УДА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это развитие территориальных отрядов обороны, которые имели бы четкий функционал», — сказал лидер организации.

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Ярош также заявил, что отряды должны будут подготовить движения сопротивления в каждой области и объединить участников боевых действий, которых сейчас всеми способами разделяют «заинтересованные люди».

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженный конфликт между Украиной и Донбассом начался в 2014 году. После произошедшего госпереворота в стране к власти пришли украинские националисты. Начались репрессии против русскоговорящего населения Украины, в результате Донецкая народная Республика и Луганская Народная Республика заявили о своей независимости.

Попытки прекратить обстрелы в Донбассе предпринимались не единожды. Очередные договорённости о перемирии вступили в силу с июля 2018 года, однако режим прекращения огня постоянно нарушается украинской стороной.

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