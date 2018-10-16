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Интерпол проведет в Киеве тренинг по борьбе с воровством ядерных материалов

Политика

В тренинге примут участие также полицейские из других стран

Киев, 16 октября 2018, 08:42 — REGNUM  Тренировочный курс под эгидой генерального секретариата Интерпола начался 15 октября в Киеве на тему «Радиологическая и ядерная безопасность: предупреждение и реагирование», сообщает «Укринформ».

Согласно сообщению, курс будет длиться пять дней, а участие в нем примут 50 полицейских с Украины, из Армении, Азербайджана, Болгарии, Грузии, Молдавии, Румынии и Турции. Также мероприятии примут участие представители генерального секретариата Интерпола и департамента энергетики США.

Цель курса — ознакомить полицейских со способами борьбы с незаконным обращением ядерных материалов.

Напомним, ранее глава нацполиции Украины Сергей Князев заявил, что в Интерполе будут присутствовать трое украинских полицейских.

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Интерпол
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