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Россия и Великобритания вернулись к диалогу о торговле

Политика

Речь идет о тех областях, что не затронуты санкциями

Москва, 16 октября 2018, 08:10 — REGNUM  Диалог о развитии двусторонних торговых отношений между Россией и Великобританией возобновлён впервые с 2014 года. Об этом сообщил российский торговый представитель в Британии Борис Абрамов.

По его словам, несмотря на ухудшение политического фона, диалог на профессиональном и рабочем уровне между Москвой и Лондоном в части торговых отношений восстановлен. Речь идет о тех областях, что не затронуты санкциями.

«Здесь британская сторона поддерживает сотрудничество», — сказал Абрамов РИА Новости.

Свою роль в возобновлении диалога сыграл «фактор Brexit», заставивший Лондон пересмотреть отношения с другими странами, включая Россию. Российский рынок не является для королевства ключевым, но оценивается как существенный, пояснил дипломат. Так, товарооборот РФ и Великобритании в 2017 году превысил $12 млрд.

Отметим, что диалог на уровне министерств двух стран был полностью заморожен с 2014 года.

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Международная торговля
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