Советник Уго Чавеса расскажет в Челябинске о противостоянии США и России

Челябинск, , 08:02 — REGNUM Одним из спикеров международного конгресса передовых наук, который завтра стартует в Челябинске, станет советник экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса, профессор Хайнц Дитерих. Он планирует посвятить свое выступление геополитическому противостоянию США, Китая и России. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба Челябинского государственного университета.

Десятый международный конгресс передовых наук получил название «Научная парадигма цивилизации в XXI веке. Капитализм, социализм и четвёртая технологическая революция». В предыдущие годы его принимали зарубежные страны, и два раза конгресс проходил в Москве. В этом году более 130 ведущих учёных из Мексики, Германии, Норвегии, Вьетнама, Ирана, Японии и России соберутся в Челябинском университете.

Хайнц Дитерих, который также является директором Центра исследования трансформационных процессов, координатором всемирного исследовательского проекта WARP, откроет пленарное заседание конгресса. Основное внимание он уделит не только противостоянию перечисленных стран, но различиям русской, китайской и американской мечты.

Отмечается, что в трёхдневной программе конгресса запланировано проведение круглого стола «Капитализм, социализм и новая формация будущего» и работа в секциях.

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