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Губернатор иракского Киркука продолжает увольнять курдов

Политика

На их места он ставит своих родственников

Киркук, Ирак, 16 октября 2018, 07:55 — REGNUM  Губернатор иракской провинции Киркук Ракана Джабури отправил в отставку еще двух курдских чиновников, сообщает 16 октября Kurdistan.ru.

Вместо уволенных курдов назначены родственники главы провинции. С момента занятия региона шиитскими ополченцами новые власти отправили в отставку свыше 50 курдских чиновников.

Напомним, нефтеносная провинция Киркук является объектом спора между Багдадом и Эрбилем. После референдума о независимости в Иракском Курдистане, шиитские ополченцы, лояльные центральным властям, вытеснили курдские пешмерга из спорных районов.

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