Губернатор иракского Киркука продолжает увольнять курдов

Киркук, Ирак, , 07:55 — REGNUM Губернатор иракской провинции Киркук Ракана Джабури отправил в отставку еще двух курдских чиновников, сообщает 16 октября Kurdistan.ru.

Вместо уволенных курдов назначены родственники главы провинции. С момента занятия региона шиитскими ополченцами новые власти отправили в отставку свыше 50 курдских чиновников.

Напомним, нефтеносная провинция Киркук является объектом спора между Багдадом и Эрбилем. После референдума о независимости в Иракском Курдистане, шиитские ополченцы, лояльные центральным властям, вытеснили курдские пешмерга из спорных районов.

Читайте ранее в этом сюжете: Барзани: без нас не может быть принято ни одно важное решение в регионе

Читайте развитие сюжета: Барзани осудил изгнание курдов из спорных территорий