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МИД Венгрии: Киев не достиг никакого прогресса в вопросе об образовании

Политика

Глава МИД Венгрии считает, что Киев так и не учел рекомендации Венецианской комиссии

МИД Венгрии: Киев не достиг никакого прогресса в вопросе об образовании
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украинский флаг

Будапешт, 16 октября 2018, 07:54 — REGNUM  Украина не достигла никакого прогресса по закону об образовании, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе встречи с украинским коллегой Павлом Климкиным в Люксембурге, сообщает 16 октября УНИАН.

По его словам, Киев никак не исправил закон об образовании и так и не учел рекомендации Венецианской комиссии. Сийярто также выразил недовольство тем, что его внесли в черный список экстремистского сайта «Миротворец». Глава венгерского МИД подчеркнул, что пока Украина не достигнет прогресса по вопросу об образовании, Венгрия продолжит и дальше блокировать комиссию Украина — НАТО на уровне министров.

Напомним, Венгрия требует от Киева исправить закон об образовании, который запрещает обучать украинских школьников с пятого класса на иностранном языке.

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Внешняя политика Венгрии
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