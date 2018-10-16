МИД Венгрии: Киев не достиг никакого прогресса в вопросе об образовании

Будапешт, , 07:54 — REGNUM Украина не достигла никакого прогресса по закону об образовании, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе встречи с украинским коллегой Павлом Климкиным в Люксембурге, сообщает 16 октября УНИАН.

По его словам, Киев никак не исправил закон об образовании и так и не учел рекомендации Венецианской комиссии. Сийярто также выразил недовольство тем, что его внесли в черный список экстремистского сайта «Миротворец». Глава венгерского МИД подчеркнул, что пока Украина не достигнет прогресса по вопросу об образовании, Венгрия продолжит и дальше блокировать комиссию Украина — НАТО на уровне министров.

Напомним, Венгрия требует от Киева исправить закон об образовании, который запрещает обучать украинских школьников с пятого класса на иностранном языке.