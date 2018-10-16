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Партия ХСС в Баварии требует отставки своего лидера Хорста Зеехофера

Политика

Причина — провал партии на выборах в ландтаг 14 октября

Партия ХСС в Баварии требует отставки своего лидера Хорста Зеехофера
Harald Bischoff
Хорст Зеехофер и Ангела Меркель

Кронах, Германия, 16 октября 2018, 07:52 — REGNUM  После неудачи на выборах в ландтаг (парламент) Баварии партия «Христианско-социальный союз» требует отставки своего лидера Хорста Зеехофера, передает телеканал N-TV.

Вечером 15 октября состоялось заседание руководства партии по району Кронах, участники которого почти единодушно решили, что Зеехофера пора сменить.

«После формирования правительства мы хотим проведения партийного съезда с целью обновления кадров и замены Хорста Зеехофера», — рассказал председатель ХСС в Кронахе Юрген Баумгартнер.

Он подчеркнул, что партия отметила «грандиозные» заслуги Зеехофера, за что очень благодарна ему. Однако, «всему свое время».

Как сообщало ИА REGNUM, лидировавшая на протяжении многих лет в Баварии ХСС по итогам выборов 14 октября потеряла большинство в парламенте и теперь нуждается в коалиционном партнере для формирования правительства. Партия потеряла 10,5% своих избирателей относительно прошлых выборов, набрав 37,2% голосов.

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