Партия ХСС в Баварии требует отставки своего лидера Хорста Зеехофера

Кронах, Германия, , 07:52 — REGNUM После неудачи на выборах в ландтаг (парламент) Баварии партия «Христианско-социальный союз» требует отставки своего лидера Хорста Зеехофера, передает телеканал N-TV.

Вечером 15 октября состоялось заседание руководства партии по району Кронах, участники которого почти единодушно решили, что Зеехофера пора сменить.

«После формирования правительства мы хотим проведения партийного съезда с целью обновления кадров и замены Хорста Зеехофера», — рассказал председатель ХСС в Кронахе Юрген Баумгартнер.

Он подчеркнул, что партия отметила «грандиозные» заслуги Зеехофера, за что очень благодарна ему. Однако, «всему свое время».

Как сообщало ИА REGNUM, лидировавшая на протяжении многих лет в Баварии ХСС по итогам выборов 14 октября потеряла большинство в парламенте и теперь нуждается в коалиционном партнере для формирования правительства. Партия потеряла 10,5% своих избирателей относительно прошлых выборов, набрав 37,2% голосов.

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