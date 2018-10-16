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Кандидат в конгресс США обвиняется в связях с террористами

Политика

Предвыборная гонка в Соединенных Штатах характеризуется высоким уровнем так называемого черного пиара, который призван дискредитировать политических оппонентов

Вашингтон, 16 октября 2018, 07:52 — REGNUM  В США появились рекламные объявления, обвиняющие членов Демократической партии в связях с террористами, сообщает 16 октября Al Jazeera.

В частности кандидат на место в конгресс от демократов Аммар Кампа-Наджар, если верить рекламным плакатам, обвиняется в приверженности радикальному исламу, а его предок в участии в нападении на израильскую команду во время мюнхенских Олимпийских игр 1972 года.

Напомним, 6 ноября 2018 года в США пройдут промежуточные выборы в конгресс. Палата представителей будет полностью переизбрана, Сенат получит 35 новых членов, кроме того по всей стране будут переизбраны 39 губернаторов.

Предвыборная гонка в Соединенных Штатах характеризуется высоким уровнем так называемого черного пиара, который призван дискредитировать политических оппонентов.

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