Пётр Порошенко пообещал, что Россия заплатит высокую цену

Киев, , 07:22 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко уверен, что Россия будет использовать воздушные силы для нападения на Украину. Об этом он заявил на своей странице в Facebook, комментируя авиационные учения НАТО «Чистое небо — 2018», которые проходят на территории Украины.

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При этом украинский лидер пригрозил Москве, что такие шаги ей даром не пройдут, и Россия «заплатит высокую цену».

https://www.facebook.com/nbcnightlynews/videos/vb.114288853688/570946366672153/

«Совместные учения со странами-членами НАТО «Чистое небо — 2018» нужны для того, чтобы показать, что цена для России, которая будет использовать воздушные силы для нападения на Украину, будет очень высокой», — написал Пётр Порошенко.

При этом, где и когда будут наноситься авиаудары со стороны РФ, украинский лидер не уточнил.

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«Мы не спрашиваем у России, что нам делать на нашей земле», — добавил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, многонациональные, многомодульные авиационные тактические учения «Чистое небо — 2018» начались в Хмельницкой области Украины 8 октября. В учениях принимают участие девять стран — Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния, США и Украина. ВВС Украины представлены более чем двумя десятками самолётов, вертолётов и беспилотных летательных аппаратов. От стран — членов НАТО в манёврах участвуют три десятка летательных аппаратов.