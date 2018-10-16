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Миграция: инцидент на франко-итальянской границе, Сальвини ждет объяснений

Политика

Префектура французского департамента признала, что произошла «ошибка, обстоятельства которой выясняются»

Рим, 16 октября 2018, 07:19 — REGNUM  Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини потребовал «четких ответов» после того, как французские жандармы вернули мигрантов на итальянскую территорию, сообщает Le Figaro.

Префектура Верхнего Альпа, французского департамента, находящегося на итальянской границе, 15 октября признала, что произошла «ошибка, обстоятельства которой выясняются».

«Автомобиль жандармерии пересек границу без предупреждения итальянской полиции. Было ошибкой въезжать на территорию Италии без разрешения, жандармы не должны были этого делать», — признали в префектуре.

«Невероятно, я жду развития событий: я не хочу верить, что Франция Эммануэля Макрона использует свою полицию для контрабанды мигрантов в Италию», — заявил Маттео Сальвини на странице в Facebook.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фургон, принадлежащий французской жандармерии, пересек границу с Италией и высадил на ее территории, в лесу, нескольких, как минимум двух, мигрантов африканского происхождения.

Читайте ранее в этом сюжете: Италия подозревает Францию в тайной пересылке мигрантов

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