Хакасия: «главная интрига» — снимется ли с выборов коммунист?

Абакан, , 06:56 — REGNUM То, что происходит сейчас в Хакасии, можно назвать «элементарным затягиванием выборов», убеждён абаканский журналист Андрей Березин. По его мнению, сейчас самая главная интрига — снимется ли с выборов кандидат от КПРФ Валентин Коновалов.

«Я убеждён, что сейчас в Хакасии происходит элементарное затягивание выборов. Один кандидат выдвигается, потом снимается, второй кандидат поступает аналогичным образом, третий… Видимо это всё делается в надежде, что ситуация как-то сама по себе рассосётся. Но так как она «не рассасывается», приходится принимать некие решения. Одно из таких решений мы наблюдали на прошлой неделе, когда избирком и прокуратура пытались снять кандидата от КПРФ Валентина Коновалова с выборов через суд по формальным причинам», — сказал Андрей Березин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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«То, что кандидат от «Партии роста» Александр Мяхар снимется с выборов, я говорил ещё две недели назад. Также не стала сюрпризом дата снятия. Сейчас самая главная интрига — снимется ли с выборов Валентин Коновалов. Этот вопрос задают себе и местные жители, и хакасские политические элиты. На мой взгляд, если никаких договорённостей в Москве не произойдёт, Коновалов пойдёт до конца. И я думаю, что он сможет набрать необходимое для избрания количество голосов (50% плюс один голос — прим. ИА REGNUM ), так как протестный электорат у нас в регионе весьма активен. Что касается его дальнейшей судьбы, а точнее вопроса, дадут ли ему спокойно руководить регионом, здесь мы уже вступаем на зыбкую почку прогнозов и фантазий. Дальше может произойти всё, что угодно, но пока об этом рассуждать рано», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

Как уже сообщало ИА REGNUM, второй тур выборов главы Хакасии вновь переносится. На этот раз на 11 ноября. В связи с тем, что с выборов снялся кандидат от «Партии роста» Александр Мяхар, имя Валентина Коновалова остаётся в бюллетене единственным. Жителям Хакасии предстоит проголосовать «за» или «против» коммуниста. Для избрания ему необходимо набрать более 50% голосов «за». Если Коновалову не удастся это сделать, в Хакасии будут назначены новые выборы.

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При этом сам коммунист заявил, что сниматься с выборов, как его предыдущие трое соперников (единоросс Виктор Зимин, справоросс Андрей Филягин, кандидат от «Партии роста» Александр Мяхар), он не намерен.

«Предваряя различные слухи, скажу вам снова: сниматься с выборов я не буду», — написал Коновалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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Между тем, по мнению политического аналитика Александра Чернявского, если Коновалов не снимется и будет участвовать в выборах, не факт, что он сможет набрать более 50% голосов:

«Ведь в первом туре жители Хакасии голосовали не столько за Коновалова, сколько против Зимина и партии власти. Сейчас для избирателей ситуация принципиально изменилась. Зимина на дистанции нет, а маленький управленческий опыт 30-летнего коммуниста у многих вызывает опасения, что он не справится с республикой, которая находится в сложном социально-экономическом положении».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в Хакасии с 9 сентября продолжаются сложные выборные процессы. В первом туре Виктор Зимин (на тот момент действующий глава региона) получил 32,42% голосов, а коммунист Коновалов — 44,81%. Они должны были побороться за губернаторское кресло во втором туре, однако Зимин с выборов снялся. Затем с выборов постепенно снялись и другие соперники Коновалова: справоросс Андрей Филягин, занявший в первом туре третье место с результатом 11,23%, и кандидат от «Партии роста» Александр Мяхар (6,61%).

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3 октября президент РФ Владимир Путин назначил врио главы Хакасии уроженца Красноярского края Михаила Развожаева. Он должен «присматривать» за республикой, пока в ней продолжаются сложные выборные процессы.

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