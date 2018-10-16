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Кому понадобились дети из России и возможен ли мир в Магасе: Радио REGNUM

Политика

Коротко о главном на 8:00 мск

Кому понадобились дети из России и возможен ли мир в Магасе: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 16 октября 2018, 08:00 — REGNUM  

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/754.

Читайте ранее в этом сюжете: «Комедия» о блокадном Ленинграде – кощунство вместо искусства: Радио REGNUM

regnum author Радио REGNUM
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