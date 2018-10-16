Поддержка переезжающей в ДФО молодёжи – дискриминация местных жителей?

Якутск, , 05:54 — REGNUM Дальнему Востоку необходим закон, уравнивающий в правах местных жителей и тех, кто туда переезжает из других регионов России. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ Федот Тумусов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Сейчас, если молодой человек закончил вуз и решил поехать работать на Дальний Восток, ему дадут подъёмные и выделят жильё — но с одной оговоркой. Только в том случае, если он изначально не жил в регионе. То есть, допустим, юноша из Якутска учился в Москве, вернулся в регион — и не получит ничего. Справедливо ли это — по сути, дискриминация местных жителей?» — задаётся вопросом Тумусов.

Он намерен поддержать предложенный коллегой по Госдуме и фактически уравнивающий в правах молодых дальневосточников с переселенцами из других регионов. То, что в законе пока прописана только поддержка приезжих, Федот Тумусов считает пробелом.

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«Ведь задача государства не только привлечь людей на Дальний Восток, но и удержать их. А стимулов у дальневосточников остаться в Москве — очень много, это мы видим по статистике оттока населения. Более того: уверен, что меры поддержки дальневосточников (и не только молодых) нужно расширять, потому что, как я уже не раз говорил, люди — это и есть Дальний Восток. Не будет их — не будет там и России», — аргументировал своё мнение депутат.

Как сообщало ИА REGNUM ¸ отток населения из ДФО не только не прекратился, но и растёт. С января по май 2018 года количество жителей Дальнего Востока уменьшилось более чем на 20 тыс. человек. В антилидерах по миграционной убыли населения — Хабаровский край и Якутия. За 4 месяца Хабаровский край потерял 1340 человек, Якутия — 1290.

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Напомним, с предложением оказывать подержку не только переселенцам в ДФО, но и молодым специалистам, возвращающимся после учебы домой на Дальний Восток, выступала депутат Госдумы от Магаданской области Оксана Бондарь («Единая Россия»).