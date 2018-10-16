Foreign Policy: Боевики ИГИЛ* возвращаются в иракские города

Александр Белов, , 07:07 — REGNUM

В ходе войны в Ираке можно было видеть странные примеры союзничества. Вероятно, самым странным примером является объединение суннитских и шиитских группировок. В частности, на иракской территории вблизи курдских земель подразделения «Сил народной мобилизации» (PMF), которые в основном состоят из шиитских ополченцев, начали объединяться с некоторыми бывшими боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Идея сотрудничества с бывшими противниками может показаться странной, но для обеих сторон есть реальная польза. Фракции PMF, со своей стороны, расширяют присутствие в суннитских районах. Тем временем боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут вновь войти в иракское общество. Каким бы ни был конечный результат, он, скорее всего, не сулит Ираку ничего хорошего, пишут Вера Миронова и Мохаммед Хуссейн в статье для американского издания The Foreign Policy.

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PMF можно отнести к ключевым игрокам в войне против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая началась в 2014 году. Некоторые подразделения PMF, сформированные исключительно из шиитов, которые часто сражались под религиозными шиитскими флагами, стали расценивать в качестве иранских доверенных лиц, поэтому им трудно было выполнять свою деятельность в районах, где проживает суннитское большинство. С подозрением к подразделениям PMF относились и США.

Тем не менее «Силы народной мобилизации» выдержали все сложности войны. Сегодня они отвечают за безопасность некоторых городов, которые ранее контролировали боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сейчас PMF представляют собой крупную политическую силу, поскольку конгломерат групп PMF, известный как альянс «Фатх», получил 48 мест в иракском парламенте в ходе последних национальных выборов. Судя по всему, руководство PMF хочет продолжить расширение своего влияния, поэтому оно кардинальным образом изменило подход к рекрутингу. Теперь, помимо молодых шиитов, руководство PMF также пополняет ряды подразделений за счет бывших боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В ходе интервью в октябре 2018 года несколько иракских чиновников подтвердили возникшую тенденцию. Организация Бадра, которая является одной из крупнейших боевых группировок, только в одном городе Джалаула включила в свой состав около 30 бывших игиловцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кроме того, Асаиб Ахль аль-Хакк, одна из самых радикальных групп PMF, набрала около 40 бывших боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе, который оспаривается центральным правительством Ирака и курдами.

«Боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) понесли поражение в районе города Джалаула в конце 2014 года, с тех пор боевики так и не смогли вернуться в данный город. Они направились в другие города и присоединились к PMF, теперь они вернулись обратно, только уже в новой форме», — заявил курдский чиновник Халил Худадад.

В состав PMF вошли не только бывшие рядовые члены ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и ряд бывших лидеров боевиков. Согласно источникам в курдских силах внутренней безопасности, в PMF вошел бывший вербовщик ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Муташар аль-Турки, который руководил битвой против пешмерга в южной части Джалаулы в период с июня по август 2014 года. По другим источникам, еще один лидер ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Заид Маулан, который в 2014 году убедил членов иракского батальона полиции передать вооружение боевикам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), также вошел в PMF.

Члены PMF, принявшие участие в интервью, высказали противоречивые мнения относительно включения бывших боевиков в состав PMF. Например, один из официальных представителей PMF Асаиб Аль аль-Хак отрицает наличие в его подразделении бывших боевиков. Он признал, что его подразделение заинтересовано в поддержке суннитов, однако вербовка новых бойцов происходила среди «суннитов, не имевших каких-либо связей с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Другой представитель PMF Шех Абу Ахмад заявил, что во время набора новых бойцов присоединились и бывшие боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако позднее они были выведены из состава в результате проверок. Во время очередного интервью один из иракских чиновников заявил, что новобранцы нужны для подавления возможного мятежа ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), добавив, что Муташар аль-Турки, отказавшийся от своей преданности ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), оказался хорошим человеком, который в настоящий момент обеспечивает безопасность города Тавук и борется с мятежниками.

PMF стремится расширить свое влияние в районах, большинство населения которых составляют сунниты. По-видимому, для достижения этой цели руководство PMF решило также воспользоваться услугами бывших боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По словам одного из полицейских Мосула: «Сразу после того, как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потерпело поражение в Мосуле, мы задержали большое количество бывших боевиков, у которых были документы, подтверждающие, что они являются членами PMF».

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Боевики получили огромный боевой опыт за последние четыре года, они также могут быть эффективны в операциях против других боевиков, еще не присоединившихся к PMF. На самом деле PMF могут рассчитывать на определенную лояльность бывших боевиков, поскольку если бывшего игиловца (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уволят из рядов PMF, то ему некуда будет пойти. Бывших боевиков, у которых нет соответствующих документов, могут задержать на ближайшем КПП и приговорить к смертной казни.

Альянс между бывшими боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и подразделениями PMF представляет серьезную проблему для безопасности Ирака. Разумеется, не все бывшие боевики могут представлять опасность, есть множество примеров в других странах, когда после окончания конфликта происходила реинтеграция рядовых солдат противника в вооруженные силы, это обычная практика. Тем не менее Багдад должен установить надлежащий контроль за деятельностью бывших боевиков, а это непросто сделать. Кроме того, учитывая потенциальные связи PMF с Ираном, экспансия PMF в суннитские районы вызывает тревогу у США и международного сообщества.