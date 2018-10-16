Facebook ужесточит правила публикаций на время выборов в США

Менло-Парк, США, , 05:12 — REGNUM Администрация Facebook намерена ужесточить требования к достоверности публикаций и блокировать пользователей за распространение ложных сведений на время проведения промежуточных выборов в конгресс США, которые пройдут 6 ноября, сообщает Reuters.

Блокировки будут распространяться на пользователей, публикующих якобы недостоверную информацию о ходе выборов и выборных процессах. Например, будут проверяться на достоверность сведения об очередях на избирательных участках и столкновениях. Отмечается, что подобные меры должны в том числе предотвратить «иностранное вмешательство» в выборы.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября администрация Facebook отчиталась о блокировке 559 страниц и 251 аккаунта за якобы скоординированное распространение ложных сведений насчет промежуточных выборов в конгресс США. Подчеркивается, что заблокированные учетные записи принадлежали гражданам Соединенных Штатов, которые якобы научились распространять ложные данные на примере «русских агентов».

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